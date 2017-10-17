Deniz Baykal yeniden ameliyata alındı

Eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi altında olduğu hastanede bu sabah ameliyata alındı.

Baykal, dün sabah erken saatlerde acil olarak gittiği Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi'nde yoğun bakıma alınmış, yapılan anjiyoda beyin damarlarında pıhtı tespit edilmişti.

KANAMA ARTIŞI TESPİT EDİLDİ

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Erkan İbiş de Baykal'a yapılan beyin tomografisinde ödem ve kanama artışı izlenmesi ve fizik muayenesinde bununla uyumlu bulgular üzerine doktorları tarafından ameliyat kararı verildiğini söyleyerek, şu anda ameliyatının devam ettiğini kaydetti.

"ENDİŞE EDECEK BİR NOKTADA DEĞİLİZ"

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan da Baykal'ın ameliyata alınmasına ilişkin açıklamasında "Endişe edecek bir noktada değiliz." dedi.