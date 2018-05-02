Deniz Baykal yeniden milletvekilliğine aday oluyor

24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekilliği seçimlerine 2 aydan az bir zaman kala partilerin öne çıkan isimlerinin adaylıkları da belli oluyor.

KILIÇDAROĞLU, BAYKAL'LA GÖRÜŞTÜ

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam Antalya Milletvekili Deniz Baykal'la tedavi gördüğü GATA'da bir görüşme gerçekleştirdi.

İkilinin görüşmesinin ana konusu ise 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde Baykal'ın adaylığı oldu.

EŞİ DE İKNA EDİLDİ

Deniz Baykal, adaylığa sıcak bakarken eşi Olcay Baykal ise bugün yapılan görüşmelerin ardından ikna edildi.

BİR KEZ DAHA EN YAŞLI VEKİL OLABİLİR

7 Kasım'da gerçekleştirilen milletvekilliği seçimlerinde en yaşlı milletvekili olarak Meclis'e giren ve vekaleten TBMM Başkanlığı yapan Deniz Baykal, CHP'nin Antalya 1. sıra adayı olarak bir kez daha Meclis'e girerse 80 yaşla en yaşlı vekil olabilir.