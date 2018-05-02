taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.726
USD
4,1684
EURO
4,9869
ALTIN
175,17
PETR
72,7800

Deniz Baykal yeniden milletvekilliğine aday oluyor

CHP'nin eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, 24 Haziran'daki seçimlerde bir kez daha aday olacak.

Haber Merkezi | 02.05.2018 - 17:52..
  1. Haberler
  2. Gündem
Deniz Baykal yeniden milletvekilliğine aday oluyor

24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekilliği seçimlerine 2 aydan az bir zaman kala partilerin öne çıkan isimlerinin adaylıkları da belli oluyor.

KILIÇDAROĞLU, BAYKAL'LA GÖRÜŞTÜ

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam Antalya Milletvekili Deniz Baykal'la tedavi gördüğü GATA'da bir görüşme gerçekleştirdi.

İkilinin görüşmesinin ana konusu ise 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde Baykal'ın adaylığı oldu.

Deniz Baykal yeniden milletvekilliğine aday oluyor

EŞİ DE İKNA EDİLDİ

Deniz Baykal, adaylığa sıcak bakarken eşi Olcay Baykal ise bugün yapılan görüşmelerin ardından ikna edildi.

BİR KEZ DAHA EN YAŞLI VEKİL OLABİLİR

7 Kasım'da gerçekleştirilen milletvekilliği seçimlerinde en yaşlı milletvekili olarak Meclis'e giren ve vekaleten TBMM Başkanlığı yapan Deniz Baykal, CHP'nin Antalya 1. sıra adayı olarak bir kez daha Meclis'e girerse 80 yaşla en yaşlı vekil olabilir.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
100 bin imza ile adaylık başvuru süresi sona erdi
Seçmen tarafından verilecek 100 bin imzayla cumhurbaşkanı adayı olmak isteyenler için başvuru süresi tamamlandı.
1 Mayıs mitinginde Apple Watch ile işçilere seslenmek
TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, kolunda Apple Watch ile sahneden işçilere seslendi: 1 Mayıs işçi sınıfının iktidara yürüyüşüdür.
CHP'de oklar Abdüllatif Şener'e döndü
Abdüllatif Şener, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olabileceği yönündeki iddiaları güçlendirdi.
HDP ve Vatan Partisi ittifak dışında kaldı
CHP Sözcüsü Bülent Tezcan'ın Vatan Partisi ve HDP'yi arayarak "Sizin dışınızda ittifak yapmaya karar verdik" dediği öğrenildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
4 parti daha ittifak yaptı

4 parti daha ittifak yaptı

843
CHP, Ali Babacan'a adaylık teklifi götürdü

CHP, Ali Babacan'a adaylık teklifi götürdü

253
Süper Lig ikincisi için Devler Ligi artık daha kolay

Süper Lig ikincisi için Devler Ligi artık daha kolay

79
Fatih Erbakan'dan SP yönetimine sert sözler

Fatih Erbakan'dan SP yönetimine sert sözler

200
Bülent Arınç'ın aklındaki Erdoğan anketi

Bülent Arınç'ın aklındaki Erdoğan anketi

272
Haydar Baş vaatlerini açıklamaya başladı

Haydar Baş vaatlerini açıklamaya başladı

207
Almanlar, Cüneyt Çakır'ı eleştirdi

Almanlar, Cüneyt Çakır'ı eleştirdi

102
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM