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Deniz Baykal'a genel başkan adaylığı soruldu

CHP'de kurultay tartışmaları sürerken Deniz Baykal, "Genel başkan adayı olacak mısınız" sorusuna net bir cevap vermedi.

10.05.2017 - 22:00
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Deniz Baykal'a genel başkan adaylığı soruldu

CHP'de parti içi tartışmalar devam ederken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti liderliği muhalif seslerin yükselmesiyle tartışılıyor.

BAYKAL: CHP'NİN DEĞİŞMESİ LAZIM

Didem Arslan Yılmaz'ın canlı yayın konuğu olan CHP'nin eski genel başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, partinin köklü bir tarihi olduğunu ve değişimlerin olması gerektiğini belirtti.

"BU KONULARA GİRMEYELİM"

Baykal'ın açıklamaları üzerine, Didem Arslan'ın "Genel başkan adayı olacak mısınız" sorusuna ise Baykal, "Bu konulara girmeyelim" şeklinde cevap verdi.

Deniz Baykal'a genel başkan adaylığı soruldu VİDEO

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