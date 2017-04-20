Deniz Baykal'dan Meclis'i çalıştırmayacağız açıklaması

CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda açıklama yaptı.

MECLİS'İ ÇALIŞTIRMAYACAĞIZ

Sine-i millete dönmeyeceklerini ancak TBMM'de yeni anayasanın işletilmesine engel olacaklarını belirten Baykal, yaptığı açıklamada; yüzde 50'yi ayrıştırmayacağız, geliştireceğiz dedikten sonra, AK Parti'nin bu anayasayı işletmesi için TBMM'den yürürlükler çıkarması gerektiğini ve kendilerinin de buna izin vermeyeceğini ifade ederek; "İkinci devre bu anayasanın işletimesine müsade etmeyeceğiz maçı olabilir." dedi.

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