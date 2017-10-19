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Deniz Baykal'ın doktorundan yeni açıklama

Deniz Baykal'ın doktoru, "Kötüye gidiş yok. Uyutulmaya devam ediyor. Bizi umutlandıran bulgular var." dedi.

19.10.2017 - 13:40
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Deniz Baykal'ın doktorundan yeni açıklama

deniz baykal

Deniz Baykal'ın sağlık durumu hakkında, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş açıklamalarda bulundu.

"BİZİ UMUTLANDIRAN BULGULAR VAR"

İbiş, "Son 24 saatte ödem ve kanamada gerileme var. Kötüye gidiş yok. Uyutulma işlemi devam ediyor. Cihazlı solunum desteği devam ediyor. Bizi umutlandıran bulgular var. Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz." dedi.

Baykal'ın nörolojik bulguların görülmesi için zaman zaman uyandırıldığını belirten İbiş, "Nörolojik bulgularında olumlu gelişmeler var. Basıncın azaltılması için kafatasından belli bir bölüm açılıyor. Arkadaşlarımız yüksek enerji ile sayın Baykal'ın iyileşmesi için çaba gösteriyorlar. Gerektiği zaman gerekli tetikler yapılır. Bugün için planlanan birşey yok. Daha sonraki süreçte ne gelişeceğini bizler de göreceğiz." diye konuştu.

Deniz Baykal'ın doktoru: Kötüye gidiş yok VİDEO

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