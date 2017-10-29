taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.884
USD
3,7894
EURO
4,3986
ALTIN
155,25
PETR
60,5800

Deniz Baykal'ın durumu iyiye gidiyor

14 gündür komada olan Deniz Baykal, eşi olcay Baykal'ın elini ilk kez sıkarak tepki verdi.

29.10.2017 - 10:25
  1. Haberler
  2. Dünya
Deniz Baykal'ın durumu iyiye gidiyor

İki haftadır yoğun bakımda bulunan ve iyileşme belirtileri gösteren CHP'nin eski lideri Deniz Baykal'ın sağlık bulguları iyiye gidiyor.  Deniz Baykal'ın, eşi Olcay Baykal'ın elini ilk kez sıktığı açıklandı.

Deniz Baykal'ın durumu iyiye gidiyor

BASİT KOMUTLARA CEVAP VEREBİLİYOR

Daha önce doktoru tarafından açıklanan "basit tepkilere cevap verebiliyor" açıklaması, Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal'ın da elini sıkmasıyla tasdiklenmiş oldu. 14 gündür hızlı bir iyileşme süreci gösteren Deniz Baykal'ın durumu git gide düzeliyor.

Beyin damarlarında tıkanıklık nedeniyle iki haftadır komada olan CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın durumu stabil halde, tedavisine devam edildiği açıklandı.

İlginizi Çekebilir
'ABD, Küba'da biyolojik silah kullanmak istedi'
Kennedy suikastı belgelerinin gizliliğinin kalkmasıyla ABD'nin Küba'da biyolojik silah kullanmak istediğini gösteren belgeler ortaya çıktı.
Yurt dışından 29 Ekim kutlamaları
Cumhuriyetin 94. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Melbourne kent merkezindeki Federasyon Meydanı’nda töreni düzenlendi.
Yunanistan eski başbakanına saldıran kişi tutuklandı
Yunanistan'ın eski başbakanlarından Lukas Papadimas'a ve kreditörlerinden bazılarına bombalı kargo gönderen zanlı yakalandı.
İran'dan uzun menzilli füze açıklaması
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran'ın füze üretimine devam edeceğini ve bunun uluslararası anlaşmaları ihlal etmediğini söyledi
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Real Madrid'e Katalonya'ya kulüp otobüsüyle gitmedi

Real Madrid'e Katalonya'ya kulüp otobüsüyle gitmedi

15
Bayrampaşa'da AVM otoparkında bombalı motosiklet bulundu

Bayrampaşa'da AVM otoparkında bombalı motosiklet bulundu

39
Video hakem uygulaması Almanya'da iki maçın sonucuna etki etti

Video hakem uygulaması Almanya'da iki maçın sonucuna etki etti

21
Seks ve uyuşturucu skandalı 9 İngiliz askerlerini attırdı

Seks ve uyuşturucu skandalı 9 İngiliz askerlerini attırdı

33
Tüm belediyeler tek tek denetlenecek

Tüm belediyeler tek tek denetlenecek

163
Almanya'dan Türk komedyenin menemen tarifine yasak

Almanya'dan Türk komedyenin menemen tarifine yasak

35
Atatürk'ün 29 Ekim kutlamalarındaki görüntüleri

Atatürk'ün 29 Ekim kutlamalarındaki görüntüleri

90
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM