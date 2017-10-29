Deniz Baykal'ın durumu iyiye gidiyor

İki haftadır yoğun bakımda bulunan ve iyileşme belirtileri gösteren CHP'nin eski lideri Deniz Baykal'ın sağlık bulguları iyiye gidiyor. Deniz Baykal'ın, eşi Olcay Baykal'ın elini ilk kez sıktığı açıklandı.

BASİT KOMUTLARA CEVAP VEREBİLİYOR

Daha önce doktoru tarafından açıklanan "basit tepkilere cevap verebiliyor" açıklaması, Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal'ın da elini sıkmasıyla tasdiklenmiş oldu. 14 gündür hızlı bir iyileşme süreci gösteren Deniz Baykal'ın durumu git gide düzeliyor.

Beyin damarlarında tıkanıklık nedeniyle iki haftadır komada olan CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın durumu stabil halde, tedavisine devam edildiği açıklandı.