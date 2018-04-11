Deniz Baykal'ın görüşme karmaşası

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, beyin damarlarındaki tıkanıklık nedeniyle 3,5 ay Almanya'da tedavi gördü. CHP’nin 36. Olağan Kurultayı öncesi Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Baykal’ı Almanya’da ziyaret etmek istedi.

KAPIDAN DÖNDÜ

Ancak Kemal Kılıçdaroğlu Almanya'da Baykal'ın kapısından döndü. Açıklamada ise "Mikrop kapmaması için önlem" denildi.

YİNE REDDEDİLDİ

Geçtiğimiz günlerde ise Baykal yurda döndü. Kılıçdaroğlu, geçen hafta sonu GATA’ya giderek yine şansını denedi, yine geri çevrildi. Açıklama ise aynıydı: Mikrop önlemi.

Ancak durum pek de böyle değil.

BİRÇOK KİŞİYLE GÖRÜŞTÜ

Güneş'in haberine göre, Baykal hem Almanya hem de İstanbul’daki tedavi sürecinde birçok isim ve partiliyle bir araya geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA 35 DAKİKA

Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelerek 35 dakika görüştü. Erdoğan hastanede ziyaret ettiği Baykal'a "Bir an önce aramıza dön." mesajı verirken, Baykal Zeytin Dalı Harekatı'ndan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



ARŞİV

"2 SAATE YAKIN DERTLEŞTİK"

Önceki gün ise CHP’li Korkmaz Karaca, İsmail Ünal ve Mehmet Sevigen eski genel başkanla görüşmüştü.

Daha sonra yemek yiyen aynı ekipten Karaca o ziyarete ilişkin, “2 saate yakın dertleştik. Tüm Türkiye’ye selamı var. Her şeyi büyük bir dikkatle izliyor, gözlüyor. Kavuşmanıza az kaldı.” mesajını vererek fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.



Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu reddeden Deniz Baykal, CHP’li Korkmaz Karaca, İsmail Ünal ve Mehmet Sevigen’le görüştü.