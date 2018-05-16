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Deniz Baykal'ın hastanesi değiştirildi

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın tedavisi Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi'nde devam edecek.

AA | 16.05.2018 - 17:21..
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Deniz Baykal'ın hastanesi değiştirildi

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören Deniz Baykal'ın, Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesine nakledildiği belirtildi.

"GENEL SAĞLIK DURUMU İYİ"

Uzman hekimler tarafından ilk muayenenin yapıldığı ifade edilen açıklamada, Baykal için detaylı fizik tedavi ve rehabilitasyon programı planlandığı kaydedildi.

Açıklamada, "İzlenecek tıbbi süreç ve alınan güvenlik tedbirleri hakkında hasta yakınları bilgilendirilmiştir. Sayın Baykal'ın genel sağlık durumu iyidir." ifadelerine yer verildi.

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