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Deniz Baykal'ın prof oğlu Ataç Baykal

ODTÜ'deki mezuniyet törenlerinde kavga çıktı, özel güvenlik bir kişiye kafa attı.

09.07.2017 - 11:46
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Deniz Baykal'ın prof oğlu Ataç Baykal

Yaklaşık 50 yıldır Türk siyasetinde yer edinen ve sosyal, siyasi yaşamıyla ilgili hemen her detay medya tarafından gündem olan Deniz Baykal'ın özel hayatına dair ilginç bir bilgi geçtiğimiz gün ortaya çıktı.

DENİZ BAYKAL'IN PROF. OĞLU DA VARMIŞ

Geçtiğimiz günlerde ODTÜ'de bir güvenlik görevlisinin kafa atmasıyla adını duyguğumuz Prof. Ataç Baykal, Deniz Baykal'ın gözlerden uzak yaşayan oğlu çıkmıştı.

PROF. ATAÇ BAYKAL KİM?

Deniz Baykal'ın oğlu, Prof. Dr. Ataç Baykal Orta öğrenimini Ankara Atatürk Anadolu Lisesi’nde tamamladı.

2008'DE PROFESÖR OLDU

O dönem ÖSS Fen puanında Türkiye 43.’sü olarak girdiği Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1988 yılında mezun oldu. Aynı yıl başladığı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini 1993’te tamamladı. 2001’de doçent, 2008’de profesör oldu.

ORGAN NAKLİNDE İHTİSAS YAPTI

1993-1995 arasında ABD’de Washington DC’deki Washington Hospital Center ve New York’taki Mount Sinai Medical Center hastanelerinde organ nakli konusunda üst ihtisas yaptı.

Deniz Baykal'ın prof oğlu Ataç Baykal

2002-2003’te ABD'de Houston, Texas'taki Texas Üniversitesi M. D. Anderson Kanser Merkezi ile Dallas, Texas'taki Texas Üniversitesi Southwestern Tıp Merkezi'nde meme hastalıkları ve meme kanseri konusunda üst ihtisas yaptı.

Hacettepe Ünivesitesi Tıp Fakültesi’nin 2001 yılı Teşvik Ödülü’nü aldı. ECFMG ve FLEX sertifikaları bulunmaktadır. TÜBİTAK, Fulbright ve Susan G. Komen Breast Cancer Foundation burslarını kazanmıştır. Meme kanserinin cerrahi tedavisi, özellikle onkoplastik cerrahi yöntemler ve metastatik meme kanserinde cerrahi tedavi, sentinel lenf nodu biyopsisi, meme hastalıklarında risk analizi ve meme kanserinde alternatif tedavi yöntemleri ile ilgilenmektedir.

Deniz Baykal'ın prof oğlu Ataç Baykal

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