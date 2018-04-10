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Deniz Baykal'ın sağlığı iyiye gidiyor

Sağlık Bakanlığı, GATA'da tedavisi devam eden Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı: "Günlük aktivitelerini yerine getirebilmektedir"

DHA | 10.04.2018 - 17:21..
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Deniz Baykal'ın sağlığı iyiye gidiyor

Sağlık Bakanlığı'ndan Ankara GATA’da tedavisine devam edilen CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın sağlık durumuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

"GÜNDEN GÜNE İYİYE GİTMEKTEDİR"

Bakanlığın açıklamasında, Baykal’ın sağlık durumunun, günden güne daha iyiye gittiği kaydedilerek, şöyle denildi:  “Sayın Deniz Baykal, üç haftadır Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Palyatif Kliniğinde tedavi görmektedir.  Fizik tedavisi aktif katılımı ile devam etmekte olan Sayın Deniz Baykal’ın sağlığı iyi durumdadır. Şu an için hayati herhangi bir durum mevcut değildir. Günlük aktivitelerini yerine getirebilmektedir. Sayın Baykal’ın tedavi süreci başarılı bir şekilde devam etmekte, sağlık durumu günden güne daha iyiye gitmektedir.”

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