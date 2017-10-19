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Deniz Baykal'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor

Uyutularak tedavisine devam edilen 79 yaşındaki Baykal'ın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

19.10.2017 - 10:24
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Deniz Baykal'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor

Eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

3 kez ameliyat olan Baykal'ın 72 saatlik kritik dönemi atlattı.

Hayati tehlikesi devam eden Deniz Baykal'ın tedavi süreci tomografi sonuçlarına göre şekillenecek.

Deniz Baykal'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor

KÖTÜYE GİDİŞ YOK

Yoğun bakım ünitesinde uyutularak tedavi edilen Deniz Baykal'ın durumunda kötüye gidiş olmaması bir umut ışığı olarak görülüyor.

BAYKAL'A ÖZEL PROF

Öte yandan, Deniz Baykal'ı hastanede ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla dünyaca ünlü beyin cerrahı Prof. Dr. Uğur Türe, Cumhurbaşkanlığı'na ait özel uçakla İstanbul'dan Ankara'ya götürüldü.

Türe, yoğun bakımda uyutulan 79 yaşındaki Baykal'ı muayene etti.

Deniz Baykal'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor

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