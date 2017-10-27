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Deniz Baykal'ın sağlık durumu: Komadan çıkıyor

Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili doktorları açıklama yaptı: Durumu iyiye gidiyor.

27.10.2017 - 17:36
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Ankara Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin gazetecilere açıklama yaptı.

"BEYİN TOPARLANIYOR"

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbiş, "Yaşamsal bulguları iyi. Solunumu kendine ait. Herhangi bir cihaz desteği yok. Deniz Bey yavaş yavaş komadan çıkıyor. Beyin ödemi çözüldükçe beyin toparlanıyor. Bilinç de buna bağlı olarak yavaş yavaş açılıyor. Zaman zaman gözlerini açıyor, söyleneni anlıyor. Basit sözel komutları yerine getiriyor." dedi.

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