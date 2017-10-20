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Deniz Baykal'ın sağlık durumu: Kötüye gidiş yok

Deniz Baykal'ın oğlu Prof. Ataç Baykal da hastane yönetiminin izniyle tedavi sürecinde ekibin bir parçası oldu.

20.10.2017 - 08:21
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Deniz Baykal'ın sağlık durumu: Kötüye gidiş yok

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin son bilgiler..

KRİTİK SAATLERİ ATLATTI

Tedavinin 5. gününe giren Baykal hakkında umut verici gelişmeler yaşanıyor.

Kritik saatleri atlatan Deniz Baykal'ın tomografi bulgularında düzelme var.

KÖTÜYE GİDİŞ YOK

Durumu ciddiyetini koruyor, kötüye gidiş yok, genel durum stabil, uyutma işlemi ve cihazlı solunum desteği devam ediyor.

Genel tablo olarak bakıldığında Deniz Baykal'ın sağlık durumunun iyiye doğru gittiği ifade ediliyor.

OĞLU EKİBE KATILDI

Öte yandan, Deniz Baykal'ın oğlu Prof. Ataç Baykal da hastane yönetiminin izniyle ekibe dahil oldu.

Oğul Baykal, karar ve uygulama süreçlerinde ekibin bir parçası oldu.

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