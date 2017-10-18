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Deniz Baykal'ın sağlık durumu: Beyin ölümü yok

Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama yapıldı.

18.10.2017 - 18:56
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Deniz Baykal'ın sağlık durumu: Beyin ölümü yok

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili bilgilendirme yaptı.

KÖTÜYE GİDİŞ YOK

Demircan, şunları kaydetti:

- Ciddiyeti koruyor, bilinci kapalı, hayati bulguları kontrol altında.

- Herhangi bir anormallik yok. Nörolojik bulguları ve beyin fonksiyonları dün ile aynı.

- Dün ile bugün arasında kötüye gidiş yok. Bu güzel bir bulgu.

- Tomografi bulgusunda küçük de olsa iyi umutlar var. Basında çıkan haberler doğru değil. Yapılabilenin en iyisi yapılıyor.

- Ümidimiz olmadığını asla söyleyemeyiz. Sonucun nereye varacağını söylemek imkansız.

Deniz Baykal'ın sağlık durumu: Beyin ölümü yok VİDEO

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