Deniz Baykal'ın sağlık durumu: Beyin ölümü yok

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili bilgilendirme yaptı.
KÖTÜYE GİDİŞ YOK
Demircan, şunları kaydetti:
- Ciddiyeti koruyor, bilinci kapalı, hayati bulguları kontrol altında.
- Herhangi bir anormallik yok. Nörolojik bulguları ve beyin fonksiyonları dün ile aynı.
- Dün ile bugün arasında kötüye gidiş yok. Bu güzel bir bulgu.
- Tomografi bulgusunda küçük de olsa iyi umutlar var. Basında çıkan haberler doğru değil. Yapılabilenin en iyisi yapılıyor.
- Ümidimiz olmadığını asla söyleyemeyiz. Sonucun nereye varacağını söylemek imkansız.