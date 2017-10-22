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Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı

AÜ Rektörü Prof. Dr. İbiş, Deniz Baykal'ın şuurunun kapalı, ancak yaşamsal bulguları normal olduğu belirtti.

22.10.2017 - 14:41
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Pazartesi günü yüksek ateş ve solunum sıkıntısı nedeniyle sabahın erken saatlerinde Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi'nde tedaviye alınan CHP Eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın yoğun bakımdaki tedavisi 7'nci günde devam ediyor.

Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı

"NORMAL SEYRİNİ KORUYOR"

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, ''Deniz Bey'in şuuru kapalı, durumu ciddi, yaşamsal bulguları normal ve iyiye gidiş sürecinin en önemli bulgularından biri de bu. Normal seyrini koruyor'' dedi.

Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı

"AÇIKLAMALARIMIZ DIŞINDAKİ BİLGİLERE İTİBAR ETMEYİN"

İbiş ayrıca, "Elbette ki deniz Bey’in genel destek, cihazlı solunum desteği ve beyin desteği tedavileri devam ediyor. Kendi solunumunu yapacak durumda ama arkadaşlar fazla yorulmamaları için destek uyguluyorlar. Lütfen bizim yazılı ya da kamera karşısındaki açıklamalarımız dışındaki bilgilere itibar etmeyin. Doğrusunu bizden alırsınız. Lütfen onlara itibar etmeyin. Biz her konuyu şeffaf bir şekilde paylaşmaya devam edeceğiz." .

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