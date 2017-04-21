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Deniz Baykal'ın sözleri Başbakan'a soruldu

2019 seçimleri için iddialı açıklamalarda bulunan Baykal'a cevap veren Başbakan Yıldırım, "Yenilen pehlivan güreşe doymaz." dedi.

21.04.2017 - 14:20
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CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, referandum sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamalarda "Maç daha bitmedi, 2019'da görülecek hesabımız var. Maç 2019'da bitecek" ifadelerini kullandı.

Deniz Baykal'ın sözleri Başbakan'a soruldu VİDEO

"YENİLEN PEHLİVAN GÜREŞE DOYMAZ"

Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Binali Yıldırım, Baykal'ın bu sözlerini değerlendirdi.  Yıldırım, "Yenilen pehlivan güreşe doymaz." şeklinde konuştu.

Deniz Baykal'ın sözleri Başbakan'a soruldu

"MİLLETE GİTTİK, KARARI MİLLET VERDİ"

Başbakan, şöyle devam etti; "Millete gittik, kararı millet verdi. Milletin kararını mahkemelerde şikayetle düzeltmek demokrasinin yolu değildir. Millet sözünü söylemiştir, yüzde 51,4 'evet' vermiştir. Evet sonucu böylece tecelli etmiştir. Bunlar beyhude gayretlerdir."


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