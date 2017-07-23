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Deniz Baykal: Yüzde 50 ile anayasa yapılamaz

CHP Anamur İlçe Teşkilatı'nda partililerle buluşan Deniz Baykal, referandumdan 'evet' çıkmış olmasına rağmen her şeyin bitmediğini söyledi.

23.07.2017 - 02:06
  1. Haberler
  2. Politika

Seçimler için 2017 sonbaharının çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini savunan Baykal, anayasa boyutunda da kaygılı olduklarını dile getirdi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin darbelerle mücadele ettiğini aktaran Baykal, Cumhuriyet'in şahsa ya da kişiye endeksli olmadığını ifade etti. Atatürk’ün kurduğu düzenin devam ettiğini anlatan Baykal, şöyle konuştu:

Deniz Baykal: Yüzde 50 ile anayasa yapılamaz

DARBELERİ YAPANLAR CEKİP GİTTİLER

“Millet oyları ile bir iktidarı devirdi, başka bir iktidar geldi. Ama sistem devam ediyor. Çünkü bir devlet var. Mecliste çoğunluk değişti, siyaset değişti devam ediyor. Arkasından yine hükümetler, arada darbeler oldu. Darbeyeri yapanlar çekip gittiler. Gitmek zorundaydılar. Gidecekler. Her birimiz o darbeleri yaşadık. Hep beraber yaşadık. Bir gün bile şüphe etmedim ki, o darbe yapanlar geldikleri gibi gidecekler. Bize on yıl, 7 yıl yasak koydular 'siyaset yapamazsınız' diye. Güldük geçtik. Hepsi geldi geçti. Milet gene bu ülkede söz sahibi oldu. Böyle bir düzen kurulmuş. Şimdi bu düzen bozulacak arkadaşlar. Millet yarı yarıya dedi ki 'olmaz kardeşim'.  Bu anayasayı milletin çoğunluğu kabul etmedi. Dünyanın her yerinde yüzde 50 oyla milletvekili olunur, belediye başkanı olunur. Bir iktidar yüzde 50 oyla seçim kazanır. Ama yüzde 50 oyla anayasa yapılmaz. Millet bilerek 'hayır' dedi. Hayır kesiminin bir karargahı var mıydı?”

Deniz Baykal: Yüzde 50 ile anayasa yapılamaz

Deniz Baykal: Yüzde 50 ile anayasa yapılamaz

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