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Deniz Baysal'a doğum günü sürprizi

Fazilet Hanım ve Kızları dizisinin 'Hazan'ı Deniz Baysal 28. yaşını kutladı.

Haber Merkezi | 09.04.2018 - 06:48..
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Fazilet Hanım ve Kızları dizisiyle ünlenen oyuncu Deniz Baysal'a uzun zamandır aşk yaşadığı şarkıcı sevgilisi Barış Yurtçu sürpriz doğum günü partisi düzenledi. Baysal'ın aile yakınlarını ve arkadaşlarını bir araya getiren Yurtçu, sevgilisine doğum günü sürprizi yaptı.

"EN İYİ KADIN OYUNCU" ÖDÜLÜ HEDİYE EDİLDİ

28. yaşına basan Baysal kısa süreli şaşkınlığın ardından sevgilisine sarılarak teşekkür etti. Arkadaşları güzel oyuncuya 'Yılın En İyi Kadın Oyuncusu' ödülünü hediye etti.

"EN İYİSİNİ SEN HAK EDİYORUSUN"

Barış Yurtçu, sevgilisiyle çekildiği bu kareyi paylaşıp, 'İyi ki varsın, iyi ki hayatımdasın. Kalbin kadar güzel bir yıl senin olsun, sen her şeyin en iyisini, en güzelini hak ediyorsun. Bundan sonraki hayatımızda da her dakika, her saniye yanımda olman ümidiyle. Nice yıllara sevgilim.' mesajını yazdı.

Deniz Baysal'a doğum günü sürprizi

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