Deniz Bölükbaşı vefat etti

Kendisini evine bırakan polislere ateş eden kişi yakalandı

1 Sıla: Aşk da yok silikon da Şarkıcı Sıla, Ahmet Kural'dan ayrıldıktan sonra silikon yaptırdığı iddialarına cevap verdi.

2 Komiserliğe geçiş sınavında usulsüzlüğe 14 gözaltı kararı 2011 yılındaki polislikten komiserliğe geçiş sınavından usulsüzlüğü tespit edilen 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

3 Afrin'den kaçan teröristlerin tuzakladığı patlayıcılar TSK ve ÖSO, Afrin’de teröristler tarafından tuzaklanan çok sayıda patlayıcının temizlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

4 Alex'in Aykut Kocaman'a karşı tek pişmanlığı Alex de Souza, Fenerbahçe'de oynadığı dönemde Aykut Kocaman'ın kendisini kıskandığını dair bir tweet atmıştı. Brezilyalı yıllar sonra bu davranışının yanlış olduğunu ifade etti.

5 Şehir Tiyatrolarında bu hafta hangi oyunlar var İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Mart ayının 3. haftasında 17 oyunla seyirci karşısına çıkıyor.

6 Nevşin Mengü'nün 'kardeşime fazla güvendim' açıklaması Nevşin Mengü, kardeşinin 'Polis darbetti' iddialarını köşesinde ve sosyal medya hesabında paylaşarak eleştirmişti. Bu iddiaların yalan çıkmasının ardından açıklama yaptı: Gazetecilik hatası yaptım.