taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.578
USD
3,5176
EURO
3,9500
ALTIN
143,62
PETR
49,0000

Deniz Çakır: Allah belanızı versin

Ünlü oyuncu, çocuk evlilikleri sorununa değinilen bir karikatürü sosyal medya hesabından paylaştı.

12.06.2017 - 15:05
  1. Haberler
  2. Magazin

Deniz ÇAkır

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin güzel oyuncusu Deniz Çakır çocuk gelinlerle ilgili bir paylaşımda bulundu. Yaşananlara karşı olan tepkisini dikkat çekici ifadelerle gösteren Deniz Çakır, "Çocuğu yaşındaki kızlara 'kendi cinsel yetersizlikleri' yüzünden meyleden erkek müsveddeleri" diyerek bela okudu.

"HERKES DE ANA BABA OLMASIN"

Deniz Çakır, çocuk gelinler sorununa duyduğu öfkeyi şöyle dile getirdi: Çocuğu yaşındaki kızlara 'kendi cinsel yetersizlikleri' yüzünden meyleden erkek müsveddeleri Allah belanızı versin! Net… Herkes de ana-baba olmasın ya… Koruyun çocuklarınızı… Şu paylaşımın altına bile abuk sabuk şeyler yazanlar bir gidin ya… Bir kendinize gelin yaa…

Deniz Çakır: Allah belanızı versin

İlginizi Çekebilir
İdo Tatlıses iki haftada 10 kilo verdi
Genç şarkıcı İdo Tatlıses, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi.
Ceyda Düvenci baby shower yaptı
İkinci kez anne olmaya hazırlanan Ceyda Düvenci ve eşi Bülent Şakrak, Amerika'da doğacak oğulları için baby shower partisi düzenledi.
Mustafa Ceceli Türkiye’ye döndü
Miami'den Türkiye'ye dönen Mustafa Ceceli, oğluyla hasret giderdi.
Esra Erol izdivaç işinden yoruldu
Erol, sunduğu izdivaç programının tatile girmesini sabırsızlıkla beklediğini söyledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Arda Turan'dan Saffet Sancaklı'ya cevap

Arda Turan'dan Saffet Sancaklı'ya cevap

89
Kuveyt Katar ile diyalog kurmak istiyor

Kuveyt Katar ile diyalog kurmak istiyor

51
Arda Turan'dan canlı yayında açıklamalar

Arda Turan'dan canlı yayında açıklamalar

166
HDP'li vekil cinsel içerikli videoyu fav'a attı

HDP'li vekil cinsel içerikli videoyu fav'a attı

78
Fatih Terim: Gazetecileri uçağa ben aldım

Fatih Terim: Gazetecileri uçağa ben aldım

168
Güvenlik güçleri HDP'li vekilden şikayetçi oldu

Güvenlik güçleri HDP'li vekilden şikayetçi oldu

133
Kemal Kılıçdaroğlu 'Kitap Günleri'ni ziyaret etti

Kemal Kılıçdaroğlu 'Kitap Günleri'ni ziyaret etti

97
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM