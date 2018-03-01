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Deniz Çakır yine alkollü

Eğlenmek için bir bara giden Deniz Çakır, çıkışta alkollü görüntülendi.

Haber Merkezi | 01.03.2018 - 09:52..
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın ‘Meryem’i Deniz Çakır, önceki akşam Arnavutköy’deki bir barda eğlendi.

Deniz Çakır yine alkollü

ARKADAŞLARI KOLUNA GİRDİ

Bardan gece yarısı çıkan oyuncu ayakta durmakta zorlanıyordu. Deniz Çakır'a iki arkadaşı eşlik etti. Arkadaşları oyuncuyu taksiye bindirip oturduğu Kuruçeşme’ye götürdü.

EVİ BULAMADI

Arkadaşının desteğiyle araçtan inebilen Deniz Çakır konuşmakta zorlandı. Bu yüzden evinin yerini tarif edemedi.

APARTMAN APARTMAN GEZDİ

Çakır, apartman apartman dolaşıp kapı girişini aradı ve yanlış binalara girmeye çalıştı.

Deniz Çakır yine alkollü

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