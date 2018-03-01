Deniz Çakır yine alkollü

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın ‘Meryem’i Deniz Çakır, önceki akşam Arnavutköy’deki bir barda eğlendi.
ARKADAŞLARI KOLUNA GİRDİ
Bardan gece yarısı çıkan oyuncu ayakta durmakta zorlanıyordu. Deniz Çakır'a iki arkadaşı eşlik etti. Arkadaşları oyuncuyu taksiye bindirip oturduğu Kuruçeşme’ye götürdü.
EVİ BULAMADI
Arkadaşının desteğiyle araçtan inebilen Deniz Çakır konuşmakta zorlandı. Bu yüzden evinin yerini tarif edemedi.
APARTMAN APARTMAN GEZDİ
Çakır, apartman apartman dolaşıp kapı girişini aradı ve yanlış binalara girmeye çalıştı.