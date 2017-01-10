Deniz Çakır'dan fanlarına: Beni sevmeyin

Oyuncu dizinin iki haftadır ekrana gelmemesini bu seyahate bağlayan fanlara, tepki gösterdi.

ABD'YE TATİLE GİTTİ

Deniz Çakır, yılbaşı tatili nedeniyle ara verilen seti fırsat bilip ABD’nin yolunu tuttu. Broadway’de ‘The Present’ oyununu izleyen oyuncunun bu gezisi dizinin takipçilerini kızdırdı. Dizinin fanları yapımın iki haftadır ekrana gelmemesini Deniz Çakır’ın bu seyahatine bağladı.

"BENİ SEVMEYİN"

Sosyal medyada eleştirilerin dozu artınca Deniz Çakır, "Bu bir tatil değil, kanallar ve yapımcılar arası bir durum. Yani benimle ve oyuncu arkadaşlarımla ilgisi yok. Ben 17 yaşından beri 5 ay tatil yapamadım. Hep çalıştım. Velev ki öyle… Biz mesela gün 24-26 saat çalışıyoruz size o 160 dakikayı layığıyla sunmak için. Bir sezon boyunca uykusuz çalışıyoruz ekibimizle. Adil olmayan dizi sürelerini kaliteli sizlere sunmak için… Size saygımızdan… Bence siz beni sevmeyin! Çünkü ben pek sevmedim! Çünkü ayıp. Sevgiler yine de…" ifadelerini kullandı