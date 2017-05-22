Deniz Çakır'ın balkon sefası

‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ dizisinin Meryem’i Deniz Çakır, adının aşk dedikodularına karıştığı oyuncu Ekrem Yücelten’le Kuruçeşme’deki evinin balkonunda görüntülendi. Öğleden sonra objektiflere takılan ikilinin rahat tavırları gözlerden kaçmadı. Koyu sohbette olan çift, zaman zaman da telefondan izledikleri videolarla kahkahalar atarak keyifli vakit geçirdi.

"40 YILLIK ARKADAŞIM"

Yücelten’in omzuna yatıp sarıldığı görülen Çakır’ın, derin sırt dekolteli elbisesi dikkat çekti. Bacaklarını uzatarak keyifli bir şekilde oturan oyuncunun tavırları, çevreden geçenlerin de ilgisini çekti. Çakır, geçtiğimiz yaz Kıbrıs’ta tatil yaptığı sırada Yücelten’le samimi bir şekilde görüntülenmiş ve “Ekrem benim 40 yıllık arkadaşım” açıklamasını yapmıştı.