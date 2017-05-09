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Deniz dibinden çıkanlar şaşırttı

Marmaris'in turistik İçmeler mahallesinde deniz dibi temizliği yapan 10 gönüllü dalgıç, 8 saatte 3 traktör römorku dolusu çöp çıkardı.

09.05.2017 - 10:06
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Marmaris Sualtı Gönüllüleri Grubu (MARSAG) üyesi dalgıçlar geçen ay, 'Engin denizlerimizi koruyalım' adı altında ilçe körfezinin kıyı ve deniz dibinin temizliği için çalışma başlattı.

Aralarında doktor, avukat, emekli denizci asker ve işadamlarının bulunduğu 10 gönüllü dalgıç, 350 metre uzunlukta, 10 bin metrekare alanda ve15 metrelik derinlikteki deniz dibinde temizlik yaptı.

TEMİZLİK 8 SAAT SÜRDÜ

8 saat süren temizlikte büyük bölümü günü birlik gezi teknelerinden atıldığı ileri sürülen çeşitli ebatlarda araç lastikleri, çeşitli uzunlukta demir ve alüminyum borular, el arabası, saç tente, mini buzdolabı kapağı ile çok sayıda cam içki şişeleri olmak üzere toplam 250 kilo olan 3 traktör römorkunu dolduran çöp çıktı.

Deniz dibinden çıkanlar şaşırttı

Çöpler, Deniz Taşıyıcılar Kooperatifi'ne ait tekne ve Marmaris Belediye ekipleri tarafından alınarak katı atık depolama tesisine götürüldü. MARSAG sözcüsü emekli denizci asker Ali Osman Ernalbant, şöyle dedi: "İlkini geçen ay gerçekleştirdiğimiz kıyı deniz dibi temizliğinin ikincisini yaptık. Her türlü nimetlerinden faydalandığımız denizimizi el birliği ile korumakla mükellefiz. Marmaris Körfezi'nin deniz dibi içler acısı durumda. Önümüzdeki ay içinde kıyı ve derin deniz dibi temizliklerimiz artarak devam edecek."

Deniz dibinden çıkanlar şaşırttı

Deniz dibinden çıkanlar şaşırttı

Deniz dibinden çıkanlar şaşırttı

Deniz dibinden çıkanlar şaşırttı

Deniz dibinden çıkanlar şaşırttı

Deniz dibinden çıkanlar şaşırttı

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