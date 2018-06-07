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Deniz hukuku yüksek lisans programı açılıyor

Ankara Üniversitesi, deniz hukuku alanında akademisyenlerin ve uzmanların yetişmesini sağlayacak Deniz Hukuku Yüksek Lisans Programı'nı başlatıyor.

AA | 07.06.2018 - 09:54..
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Ankara Üniversitesi tarafından, deniz hukuku alanında akademisyenlerin ve uzmanların yetişmesi amacıyla Deniz Hukuku Yüksek Lisans Programını hayata geçrimeye çalışıyor.

ALANINDA UZMAN ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME AMACI

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, daha önce kurulan Deniz Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezine (DEHUKAM) ek olarak, Deniz Hukuku İngilizce İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı açılacak.

Alanda yüksek lisans programı bulunmamasının, öğretim üyesi yetişmesine ve ilgili programların açılmasına engel olması nedeniyle Deniz Hukuku Yüksek Lisans Programı'nın başlatılması kararlaştırıldı.

Deniz hukuku yüksek lisans programı açılıyor

PROGRAMIN HEDEFİ

Gelecek eğitim öğretim sezonunda açılması planlanan yüksek lisans programıyla deniz hukuku ve siyaseti alanlarında bilimsel araştırmaların yapılması ve problemlerin çözülmesi, hukuki açıdan Türk iç ve dış deniz hukuku politikasına yön verilmesi, ilgili alandaki uzman personel ve eğitmen eksiğinin giderilmesi ve yetiştirilen uzmanların, uluslararası toplantılara Türkiye adına katılımının sağlanması amaçlanıyor.

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