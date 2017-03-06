Deniz kaplumbağasının midesinden 5 kilo bozuk para çıktı

Başkent Bangkok'ta ameliyat edilen "Bank" adlı dişi yeşil deniz kaplumbağasının, bölge halkının uzun zamandır içine bozuk para attığı havuzda yaşadığı belirtildi.
5 KİLO AĞIRLIĞINDA
Toplam ağırlığı 5 kilogramı bulan bozuk paraların kaplumbağanın midesinden bir top gibi sarktığı, karın kabuğunu kırarak kaplumbağanın hayatını tehlikeye atan enfeksiyona yol açtığı kaydedildi.
AMELİYAT 4 SAAT SÜRDÜ
Chulalongkorn Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinden 5 cerrah, 4 saat süren ameliyatla, genel anestezi altındaki Bank'ın karnındaki bozuk paraları aldı.
Birçok Tayvanlı kaplumbağaların bulunduğu havuza bozuk para atmanın ömrü uzattığına inanıyor.