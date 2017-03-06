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Deniz kaplumbağasının midesinden 5 kilo bozuk para çıktı

Taylandlı doktorlar, bir deniz kaplumbağasının midesinden 915 adet bozuk para çıkardı.

06.03.2017 - 15:58
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Başkent Bangkok'ta ameliyat edilen "Bank" adlı dişi yeşil deniz kaplumbağasının, bölge halkının uzun zamandır içine bozuk para attığı havuzda yaşadığı belirtildi.

5 KİLO AĞIRLIĞINDA

Toplam ağırlığı 5 kilogramı bulan bozuk paraların kaplumbağanın midesinden bir top gibi sarktığı, karın kabuğunu kırarak kaplumbağanın hayatını tehlikeye atan enfeksiyona yol açtığı kaydedildi.

Deniz kaplumbağasının midesinden 5 kilo bozuk para çıktı

AMELİYAT 4 SAAT SÜRDÜ

Chulalongkorn Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinden 5 cerrah, 4 saat süren ameliyatla, genel anestezi altındaki Bank'ın karnındaki bozuk paraları aldı.

Birçok Tayvanlı kaplumbağaların bulunduğu havuza bozuk para atmanın ömrü uzattığına inanıyor.

Deniz kaplumbağasının midesinden 5 kilo bozuk para çıktı

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