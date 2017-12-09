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Deniz kızı sendromlu bebek hayatını kaybetti

Hindistan'da "deniz kızı sendromu"yla doğan bir bebek, doğduktan dört saat sonra öldü.

Ajanslar | 09.12.2017 - 03:18..
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Bacakları birbirine yapışık olan ve cinsiyeti belirlenemeyen bebeğin doğuma kadar hasta olduğunun fark edilmediği açıklandı.

Deniz kızı sendromlu bebek hayatını kaybetti

CİNSİYETİ BELİRLENEMEDİ

İngiliz gazete Daily Mail'in haberine göre; 23 yaşındaki anne Muskura Bibi, bu hafta bacakları kaynaşmış, bedeni gelişmemiş ve cinsiyeti belirlenemeyen bir bebek dünyaya getirdi. Anne Bibi'nin hamilelikte hiçbir tedavi almadığı, hiçbir tarama yapılmayan kadının doğuma kadar bu durumun farkında olmadığı açıklandı.

Deniz kızı sendromunun (Sirenomelia) her 60 bin ila 100 bin doğumda bir kişiyi etkilediği düşünülüyor.

Hastanedeki Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Sudip Saha, "Çift, gebelik sırasında parasızlık yüzünden uygun ilaçları alamadılar. Beslenme yetersizliği ve anneden bebeğe hatalı kan dolaşımı bu tür bir anormallik yaratabilir" açıklamasında bulundu.

Dr. Saha, sözlerine şöyle devam etti: "Daha önce böyle bir bebek görmemiştim. Denizkızı sendromuyla doğan bebek eyaletimizde ilk, ülkede ise ikinci vaka. Bebeğin vücudunun üst kısmında normal oluşum mevcuttu ancak bacaklar kaynaşmıştı. Alt kısım hiç gelişmemiş. 2016'da Uttar Pradeash isimli bir kadın ülkenin ilk bilinen Denizkızı bebeğini doğurmuştu ama bebek 10 dakika sonra ölmüştü."

"BUGÜNE KADAR KURTULAN YOK"

Oxford Üniversitesi'nden Lindsey Fitzharris, konuyla ilgili şu bilgileri verdi: "Sonuç olarak fetustaki kan yetersiz. Sirenomelia denilen Denizkızı sendromu son derece öldürücüdür. Geçmişte bu koşullarda olup da yaşayan hiçkimse yok. Böbrek ve mesane yetmezliği yüzünden çoğu bebek doğduktan birkaç saat sonra öldü."

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