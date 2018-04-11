Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın 13 personeline gözaltı

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, önceden belirlenen biri binbaşı, 6’sı yüzbaşı, 2’si üsteğmen ve biri teğmen 20 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeline ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

ZANLILAR SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Çanakkale'de yürütülen FETÖ soruşturmasında, firari durumdaki 7 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Soruşturma kapsamında 13 şüpheli de gözaltına alındı.

Zanlılar, Devlet Hastanesi’ndeki sağlık kontrollerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.