Deniz patlıcanı çıkarmak için daldı, vurgun yiyerek öldü

Samsun’dan bir ay önce 4 arkadaşıyla birlikte Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin Altınova Mahallesi’ne gelen balıkçı Murat İnan, Turay Akbulut isimli balıkçıya ait 'Akdemir 1' adlı tekneyle Altınova Limanı’ndan bugün saat 13.00 sıralarında denize açıldı.
Deniz patlıcanı çıkarmak için 30 metre derinliğe kompresörle dalış gerçekleştirdi. Vurgun yiyen İnan, halat vasıtasıyla yukarıdaki arkadaşlarına uyarı verdi.
YAŞAMINI YİTİRDİ
Teknedeki arkadaşları tarafından su yüzüne baygın halde çıkarılan İnan, hemen Altınova Limanı’na getirildi. Ancak burada hazır bekleyen 112 Acil Sağlık ekibi, İnan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.