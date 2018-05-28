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Deniz patlıcanı nedir

Deniz patlıcanı; omurgasız bir canlı çeşididir.

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Çin mutfağının vazgeçilmez bir parçası olan deniz patlıcanının bir diğer adı da deniz hıyarıdır.

Deniz patlıcanı nedir

DENİZ PATLICANI İLAÇ VE KOZMETİK SANAYİDE KULLANILIYOR

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın izin verdiği bölgelerde avcılık yapılıyor. İlaç ve kozmetik sanayisinde deniz patlıcanından sıkça yararlanılıyor.

Deniz patlıcanı nedir

UZAK DOĞU ÜLKELERİ RAĞBET GÖSTERİYOR

Çin tıbbında yorgunluğa, iktidarsızlığa ve eklem ağrılarına iyi geldiğini inanılan deniz patlıcanı, yüksek protein kaynağı olduğu için uzak doğu ülkelerinde rağbet görüyor.

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