Deniz Seki: 15 Temmuz'da sahne almam

Cezaevinden 5 Haziran’da tahliye olan Deniz Seki, vakit kaybetmeden yeni single’ı için hazırlıklara başladı. Ünlü şarkıcı, önceki akşam nişanlısı Faruk Salman’la birlikte aranjör Ozan Çolakoğlu’nun Ulus’taki stüdyosundan çıkarken görüntülendi. Stüdyo çalışmasının ardından stüdyodan Salman’la el ele ayrılan Seki, “Single çalışmamız var. Bu ayın sonuna yetiştirmeye çalışıyorum” dedi.

"O KADAR ÇOK ŞEHİDİMİZİN OLDUĞU GÜN KONSER VERMEM"

15 Temmuz’da Kuzey Kıbrıs’taki bir otelde sahneye çıkmak için anlaşma yapan Seki, o konserin tarihini ileri bir tarihe aldığını da açıkladı: “O kadar çok şehidimizin olduğu kara bir günde sahneye çıkıp şarkı söyleyemezdim. O yüzden tarihi 22 Temmuz’a aldık. 15 Temmuz’da yalnızca şehitlerimize dua etmek istiyorum.”