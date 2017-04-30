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Deniz Seki, 5 Haziran'da tahliye olacak

Ünlü sanatçı Deniz Seki'nin tahliye olacağı gün ve saati belli oldu.

30.04.2017 - 09:43
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deniz seki

2 Şubat 2009 tarihinde "Uyuşturucu temin etmek" suçlamasıyla tutuklanan ve 24 Ekim 2009'daki ilk duruşmasına kadar hapis yatan Deniz Seki sonrasında tahliye edilmişti.

6 YIL 3 AY HAPİS CEZASI ALDI

Daha sonra ‘kokain satın alıp içmek’ ve ‘başkalarına uyuşturucu temin etmek’ suçlarından ikinci kez hakkında dava açılan ünlü şarkıcının 6 yıl 3 ay hapis yatması istenmişti. Sonrasında devam eden dava sonucunda 6 yıl 3 ay hapis cezası alan Deniz Seki bu karar sonrasında ortadan kaybolmuştu. 6 Kasım 2014 yılında saklandığı dairede yakalanarak cezaevine götürülmüştü.

5 HAZİRAN SAAT 09:00'DA TAHLİYE OLACAK

O zamandır cezaevinde olan Deniz Seki, 5 Haziran 2017 Pazartesi günü sabah saat 09:00'da Bakırköy Cezaevinden tahliye olacak.

Deniz Seki, 5 Haziran'da tahliye olacak

Deniz Seki, 5 Haziran'da tahliye olacak

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