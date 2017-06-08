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Deniz Seki 500 Bin TL'lik teklifi geri çevirdi

Deniz Seki, 500 bin TL'lik astronomik teklifi 'Ailemle vakit geçireceğim' diyerek elinin tersiyle itti.

08.06.2017 - 07:21
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Deniz Seki 500 Bin TL'lik teklifi geri çevirdi

Önceki gün tahliye olan Deniz Seki, 2 buçuk yıl sonra özgürlüğüne kavuştu… Cezaevinde kaldığı süre boyunca manevi olarak kendisini arındıran sanatçı, tahliye olur olmaz gelen servetlik teklifleri elinin tersiyle itti. Ailesi ve dostlarıyla hasret gidermek isteyen Seki, Şişli'deki bir otele çekilip sevdikleriyle bir araya geldi.

"AİLEMLE OLACAĞIM"

Seki, cezaevinden çıkar çıkmaz canlı yayına katılması için teklif edilen 50 bin TL'yi reddetti. Ünlü sanatçıya, Kıbrıs'taki bir otelde Ramazan Bayramı'nda sahne alması için 500 bin TL teklifi de kabul etmedi. Ramazan Bayramı'nı sevdikleriyle geçirmek isteyen sanatçı, "Uzun süre sonra sevdiklerimle bayram yapmak için sabırsızlanıyorum. Benim en büyük servetim ailem" dedi.

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