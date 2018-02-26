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Deniz Seki: 8 günde 7 kilo verdim

Mide küçültme ameliyatı olan Deniz Seki, son halliyle sahne aldı.

Haber Merkezi | 26.02.2018 - 08:35..
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Deniz Seki: 8 günde 7 kilo verdim

Deniz Seki, cezaevinde aldığı kiloları veremeyince mide ameliyatı olmak için doktora gitmişti. Doktorlar “Kilonuz bu ameliyatı olmaya uygun değil” deyince Deniz Seki,  90 kiloya çıkana kadar yedi ve başardı. 90 kiloyla ameliyata giren Seki, hızla kilo vermeye başladı.

"MİDEM BOŞ AMA KALBİM DOLABİLİR"

Ameliyattan sonra Kıbrıs'taki bir otelde sahneye çıkan popçu “Sağlıklı bir şekilde 8 günde 7 kilo verdim” dedi.

Deniz Seki “Yeni aşk var mı?” sorusunu da şöyle yanıtladı: “Midem boş, ama kalbimi doldurabilirim.”

Deniz Seki: 8 günde 7 kilo verdim

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