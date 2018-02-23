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Deniz Seki ameliyat oldu

Mide küçültme ameliyatı olmak için kilo alan Deniz Seki, amacına ulaştı.

Haber Merkezi | 23.02.2018 - 07:53..
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Deniz Seki, Haziran 2017'de cezaevinden çıkmıştı. Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 1092 gün yaşayan Seki, bir hayli kilo almıştı.

AMELİYAT İÇİN KİLOSU YETERLİ DEĞİLDİ

Cezaevinden çıktıktan sonra mide küçültme operasyonu geçirmeye karar veren ünlü şarkıcı, doktorundan red yanıtı almıştı. Doktoru Seki'ye mide küçültme operasyonu için kilosunun uygun olmadığını biraz daha kilo alması gerektiğini söylemişti.

OPERASYONA 90 KİLOYLA GİRDİ

Posta'da yer alan habere göre, kısa sürede 90 kiloya ulaşan Seki, bıçak altına yattı. Ünlü şarkıcının durumun iyi olduğu öğrenildi.

Deniz Seki ameliyat oldu

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