Deniz Seki cezaevinde 2.4 milyon TL kazandı

5 Haziran'da 2.5 yıldır yattığı Bakırköy Kadın Cezaevi'nden çıkacak olan Deniz Seki bir organizasyon şirketinden 2 ay önce teklif aldı.

FİYATI DENİZ BELİRLEDİ

Nişanlısı Faruk Salman'ın aracı olduğu teklif şuydu: ''Cezaevinden çıktıktan sonra vereceğiniz konserleri organize etmek istiyoruz. Şimdiden 20 konserlik bir anlaşma yapalım. Fiyatı siz belirleyin, kabul edeceğiz.''

TEKLİF YAĞIYOR

Deniz Seki ile kendisini her hafta ziyaret eden nişanlısı Faruk Salman konser başına 120 bin TL istedi. Organizasyon şirketi rakamı kabul etti. 20 konserin parası 2 milyon 400 bin lirayı peşin olarak popçunun hesabına yatırdı. Deniz Seki'ye konserin yanısıra AVM'lerde söyleşi, reklam, dizi ve sinema teklifi yağıyor.