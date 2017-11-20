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Deniz Seki Faruk Salman'ın kıyafetlerini attı

Deniz Seki, eski nişanlısı Faruk Salman'ın evde kalan kıyafetlerini kimsesizlere verdi.

20.11.2017 - 07:54
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Deniz Seki boynundan hiç çıkarmadığı, üzerinde sonsuzluk işareti bulunan ve ‘Faruk’ yazan kolyelerini eski sevgilisine iade etti. Faruk Salman’ın evde kalan kıyafetlerini ise sokakta yaşayan kimsesizlere dağıttı ve eskiye ait ne varsa temizlik yaptı.

Evleneceklerine kesin gözüyle bakılan Deniz Seki ve Faruk Salman'ın neden ayrıldığı merak ediliyordu.

FARUK SALMAN'A TOKAT ATTI

İddialara göre, ayrılık nedeni Faruk Salman'ın ihanetiydi. Deniz Seki, cezaevinden çıktıktan hemen sonra Faruk Salman, Seki'ye onu cezaevindeyken başka bir kadınla aldattığını itiraf etti. İhanete uğradığını öğrenen Deniz Seki sinir krizi geçirip Faruk Salman'a tokat attı ve ilişkilerini bitirme kararı aldı. Bir süre sonra yeniden barışan çift aralarındaki sorunları aşamadı ve ilişkilerini bir kez daha bitirme kararı aldı.

Ayrılığın ardından ilk kez konuşan Deniz Seki "Olmadı, o benim ilk aşkımdı çok kıymetlimdir. Ben de onun için çok kıymetliyimdir biliyorum. Ama hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değildir arkadaşlar." açıklamasını yaptı.

Deniz Seki Faruk Salman'ın kıyafetlerini attı

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