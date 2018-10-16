Deniz Seki iç çamaşırını trabzanda unuttu

Şarkıcı Deniz Seki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda önemli bir detayı gözden kaçırsa da takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Seki, geçtiğimiz gün instagram hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu. Ünlü şarkıcı, Nur Yerlitaş'ın 2009 yılında kendisi için tasarladığı elbiseyle poz veren Seki'nin dikkatsizliği sosyal medyada alay konusu oldu.

KÜLOT SANDILAR

Seki evinde çekilmiş karede, trabzana asılı duran çamaşır takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Deniz Seki, sosyal medyada 'külodun mu o?' diye soranlara, 'ten rengi büstiyer' yanıtını verdi.