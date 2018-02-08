Deniz Seki kilo almaya devam ediyor

Deniz Seki, cezaevinde aldığı kiloları bir türlü veremedi. Daha önce mide ameliyat olmak isteyen Seki, kilosu yeterli görünmeyince olamamıştı. Şarkıcının ameliyat olmak için daha fazla yediği ve kilo almak için uğraştığı iddia edildi.

"DİKKAT ETMEYE ÇALIŞIYORUM"

Gece saat 03.00'te bir lokantadan çıkarken görüntülenen Seki'nin keyfi yerindeydi. Deniz Seki lokantada çorba, ekmek, mantı, köfte, sütlaç yedi. Deniz Seki “Kilo almaktan korkmuyor musunuz?” sorusunu “Dikkat etmeye çalışıyorum” diye yanıtladı.