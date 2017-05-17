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Deniz Seki üç gecede 1.2 milyon kazanacak

Cezaevinde olan Deniz Seki, tahliye olduktan sonra 3 konser verecek ve bu konserlerden 1.2 milyon lira kazanacak.

17.05.2017 - 07:13
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Deniz Seki üç gecede 1.2 milyon kazanacak

Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 2.5 yıldır yattığı Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan 5 Haziran’da tahliye olmaya hazırlanan Deniz Seki’ye iş teklifleri gelmeye devam ediyor.

3 KONSERDEN 1.2 MİLYON KAZANACAK

Geçtiğimiz günlerde 20 konserlik bir anlaşma imzalayan ve karşılığında 2 milyon 400 bin TL’yi peşin aldığı konuşulan şarkıcı, bu kez Kıbrıs'ta bir otelle 1 milyon 200 bin TL karşılığında, üç konser için anlaştı.

Tahliye olduktan sonra nişanlısı Faruk Salman’la tatile çıkacak olan Seki, ilk konserini Ramazan Bayramı’nın birinci günü verecek. Ardından Kurban Bayramı’nda sahneye çıkacak olan şarkıcı, diğer konserini ise iki bayram arası, tarafların belirlediği bir günde verecek. Seki’ye ayrıca söyleşi, reklam ve oyunculuk tekliflerinin geldiği de öğrenildi.

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