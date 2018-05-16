Deniz Seki yeni aşkıyla İstanbul'a döndü

Deniz Seki, nişanlısı Faruk Salman'dan ayrıldıktan sonra aşk defterini bir süreliğine kapatmıştı.

KARABOVA OLMADI

Şarkıcı geçen günlerde Seren Serengil'in nişanına iş adamı Murat Karabova ile yakınlaşınca aşk yaşadıkları iddia edildi. Bir süre Murat Karabova ile görüşen Deniz Seki, tanışma aşamasında iş adamı ile yollarını ayırdı.

ALAÇATI'DA EL ELE GÖRÜNTÜLENDİLER

Bir derginin 'yaza merhaba' partisinde sahne alan Deniz Seki, aradığı aşkı Çeşme'de buldu. İşletmeci Tayfun Topal ile el ele görüntülenen şarkıcı yeni aşkıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Çift İzmir'den sonra İstanbul'da da görüntülendi. Bir hayli samimi olan ikilinin kameralar böyle yansıdı.