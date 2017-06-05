Deniz Seki'nin eşyaları cezaevinden çıktı

Binali Yıldırım, Almanya Dışişleri Bakanı'yla olan görüşmesini iptal etti.

Başbakan Alman Bakan'la görüşmeyi iptal etti

4

Alman Bakan: PKK'ya imkan tanımayacağız

Almanya Dışişleri Bakanı, terör örgütü PKK'nın Almanya'da da suç işleyen bir örgüt olduğunu söyledi.