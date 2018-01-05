Deniz Seki'nin kilo isyanı

Nam-ı diğer “Gezegen Mehmet” Mehmet Akbay ve eşi, ilk evlilik yıldönümlerinde gösterişli bir parti verdi. Geceye katılanlar arasında Deniz Seki de vardı.

"1092 GÜN 10 METREKARELİK BİR YERDE YAŞADIM"

Deniz Seki'ye fazla kilolarıyla ilgili soru sorulunca bozuldu. Seki, “Kilo falan umurumda değil. Ben 10 metrekarelik yerde 1092 gün yaşadım. Spor salonlarında, orada burada gezmedim yani. Hayatın şişkinliği diyelim buna, o da geçecektir. Bana biraz zaman verin, cillop gibi bir Deniz Seki’yle karşılaşacaksınız.”