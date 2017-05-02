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Deniz Seki'nin tahliye sonrası tatil planı hazır

34 gün sonra özgürlüğüne kavuşacak olan Deniz Seki, Kaz Dağları’na gidip ruhunu dinlendirecek.

02.05.2017 - 09:14
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Deniz Seki'nin tahliye sonrası tatil planı hazır

Deniz Seki'nin özgürlüğüne kavuşmasına sayılı günler kaldı… Ünlü sanatçı, 2 buçuk yıldır kaldığı Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevi'nden 5 Haziran saat 09.00'da tahliye olacak. Tam 34 gün sonra cezaevinden çıkacak olan Seki, Ramazan ayına denk gelen tahliyesini ruhunu dinlendirerek değerlendirecek. Hapishaneden çıkar çıkmaz Avrupa'ya gideceği söylenen Seki'nin konuşulanların aksine, Türkiye'den başka bir yere gitmek istemediği öğrenildi.

TATİL SONRASI DÜĞÜN

Sanatçı, 20 günlük tatil içinde Kaz Dağları'nda karar kıldı. Seki için nişanlısı Faruk Salman ile dostları da otel arayışına girdi. Tatilin ardından kendini işlerine verecek olan şarkıcıya nişanlısı da bir sürpriz yapmayı planlıyor. Cezaevindeyken kendisine evlenme teklifi eden aşkı Faruk Salman'ın düğün isteğini yakın dostlarının da bu mutlu gününde yanında olabilmesi için erteleyen Seki, bu fikre artık sıcak bakıyor. Nişanlısının tahliye olacağı günü iple çeken Salman'ın Ramazan'dan sonra sürpriz bir düğün düzenleyeceği de konuşuluyor.

CEZAEVİNDE 6 KURSA KATILDI

Tatil sonrası hummalı bir şekilde çalışacak olan Seki; konserden konsere koşacak. Şarkıcı, hapishanede kendini geliştirmek için gitar, tiyatro ve drama, aşçılık, el becerisi, protokol ve sofra ile reiki enerji olmak üzere toplam 6 kursa katıldı. Seki, aldığı gitar kursu sayesinde sahnede enstrüman konusundaki hünerlerini sergileyecek. Cezaevi günlerinde onlarca şarkı sözü ve 2 kitap da yazan Seki, bunları yakın zamanda hayranlarının beğenisine sunmayı da planlıyor.

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