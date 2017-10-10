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Deniz Seki'nin umre planı gerçek oluyor

Zor günlerini atlatabilmek için umreye gitmek istediğini açıklayan Deniz Seki, bu planını gerçekleştirmek için harekete geçti.

10.10.2017 - 10:05
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DENİZ SEKİ

İlk defa umre ziyareti yapacak olan Deniz Seki, beraberinde arkadaşlarını da Suudi Arabistan'a götürecek.

30 EKİM'DE YOLCU

30 Ekim'de Suudi Arabistan'a uçacak olan Deniz Seki, Mekke'de ve Medine'de ikişer gün kalacak.

Seki ve arkadaşları Mekke'de Kabe, Medine'de ise Ravza-i Mutahhara manzaralı 5 yıldızlı otellerde konaklayacak.

2012 PLANI

Deniz Seki hapis cezası onanmadan önce katıldığı bir ödül töreninde basın mensuplarına açıklamada bulunmuş ve zor günleri atlatmak adına umreye gitme kararı aldığını açıklamıştı. Ancak yargıya başvurmasına rağmen hakkında verilen hapis kararı bozulmayan Seki, cezaevine girmişti.

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