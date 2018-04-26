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Deniz Seki'nin yeni aşkı Murat Karabova

Çocukluk arkadaşı Faruk Salman'dan geçen aylarda ayrılan Deniz Seki, kalbini Seda Sayan'ın eski aşkı galerici Murat Karabova'ya kaptırdı

Haber Merkezi | 26.04.2018 - 13:07..
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Deniz Seki'nin yeni aşkı Murat Karabova

Deniz Seki cezaevindeyken onu bekleyen Faruk Salman'dan hala sebebini açıklamadığı bir nedenle aniden ayrılmıştı. Herkesin gıpta ile baktığı aşkta sona gelinince Deniz Seki ve Faruk Salman kendilerine yeni sevgililer bulmaya başladı.

YENİ AŞKI KARABOVA

Aylar önce Faruk Saman bir alışveriş merkezinde yeni sevgilisiyle görüntülenmişti. Ayrıldıktan sonra kimseyle birlikte olmayan Deniz Seki, kalbinin kapılarını sonunda bir ara adı Seda Sayan'la anılan Murat Karabova'ya açtı.

DENİZ'E JEST ÜSTÜNE JEST YAPTI

Geçen haftalarda İstanbul'da sahne alan Deniz Seki'yi dinlemeye gidenler arasında Murat Karabova olduğu ve şarkıcıya büyük jestler yaptığı iddia edilmişti.

SEDA SAYAN'LA OLMADI

Seda Sayan-Murat Karabova aşkı ise muallakta kalan bir aşk olarak tarihe geçti. İkili ne birlikteyiz ne de birlikte değiliz dedi.

Deniz Seki'nin yeni aşkı Murat Karabova

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