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Deniz trafiğine de EDS geliyor

Kurulan kameralarla, denizleri kirleten veya deniz trafik kurallarına uygun hareket etmeyen deniz taşıtlarına ceza yazılacak.

AA | 16.05.2018 - 11:16..
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), deniz trafiğini düzenlemek ve denizleri kirletenleri tespit etmek amacıyla Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kontrol merkezi kuruyor.

KARA TRAFİĞİ GİBİ OLACAK

İBB Deniz Hizmetleri Müdürlüğü içinde kurulacak kontrol merkezi, tıpkı kara trafiğinde denetim yapan trafik kontrol merkezi gibi çalışacak.

Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı'nda kirliliğe neden olan her türlü gemi ve deniz araçlarının denetimini, kontrolünü ve bunlarla ilgili gerekli yasal işlemleri yapmak İBB'nin sorumluluğunda bulunuyor.

İBB'nin sorumluluğu altında kalan sahil ve kıyı bantlarında bulunan tekneler ve geçiş yapan gemiler geçiş hattına kurulan yüksek çözünürlüklü ve gece görüş sistemine sahip kameralarla 24 saat boyunca takip edilecek.

Deniz trafiğine de EDS geliyor

CEZA TUTANAKLARI DÜZENLENECEK

Deniz trafiğine uygun davranmayan veya denizi kirlettiği kamera görüntülerinden tespit edilen deniz taşıtlarına ceza tutanakları düzenlenecek. Ceza tutanakları, kaydedilen görüntülerle birlikte ilgili deniz taşıtının sahibinin adresine gönderilecek.

MERKEZ DENİZ KAZALARININ ÖNLENMESİNE DE DESTEK VERECEK

Kurulacak deniz trafiği kontrol merkezi, kazaların önlenmesi için gemi trafiğini ve deniz kazalarında oluşabilecek kirliliğe müdahale edecek ekipleri de yönlendirecek.

DERELERİ KİRLETENLERE CEZA YAZILACAK

Deniz kontrol merkezi, İstanbul genelinde denizlere dökülen derelerde de kirliliği önlemek için denetimler yapacak.

Beyoğlu'ndaki İBB Deniz Hizmetleri içinde kurulacak kontrol merkezi, bu yıl içinde hizmete alınacak.







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