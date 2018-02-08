Okyanus üzerinde kurulu ada: Koh Panyee

Koh Panyee Adası, Tayland'ın Phang Nga bölgesinde yer alıyor. Bu ada resmen, Tayland'daki renkli kültürün ve muhteşem doğanın yansıması.

Endonezya’dan ayrılıp kendine yeni yaşam alanları arayan üç balıkçı ailenin rotası Koh Panyee Adası düşüyor.

DENİZ ÜZERİNE KAZIKLAR ÇAKILARAK KURULDU

Tayland vatandaşlarının yabancıları kendi topraklarında istememesinden dolayı bu üç balıkçı aile, denizin ortasına kazıklar çakarak kendi adalarını kurdular.

Toh Baboo adındaki balıkçı, araştırmaları sonucu buranın balıkçılar için elverişli bir bölge olduğunu fark edip, kayalığa çıkıp buraya bayrak astı. Bunu gören çevredeki diğer yurtsuz balıkçılar, Koh Panyee'ye yerleşmeye başladılar ve bu şekilde ada nüfusu oluşmaya başladı.

200 YILLIK TARİHİ VAR

Malayca'da 'Bayrak Adası' anlamına gelen Koh Panyee'nin tarihi 200 yıl olarak biliniyor. Balıkçılıkla uğraşan adanın 315 aileden oluşan 1650 sakini var. Ve halkın büyük çoğunluğu Müslümanlardan oluşuyor. Ada gelirinin yüzde 40'ı turizmden sağlandığı için halkın olanakları arttı ve ilk işleri adaya cami yaptırmak oldu.

CAMİ GİRİŞİNDE PEŞTEMAL VERİLİYOR

Müslüman olan Koh Panyee'liler sokakta şortla geziyor fakat namaz kılarken dizden aşağısı gözükmemesi gerektiğ için cami girişinde peştemal dağıtılıyor.

DENİZİN ORTASINDA FUTBOL SAHASI

Koh Panyee Adası'nda futbol fazla sevildiğinden dolayı, gençler tarafından denizin ortasına dünyada eşine pek rastlanmayan bir futbol sahası yapıldı. THB Bank, 1986'da Tayland'da su ile çevrili bir adadan Koh Panyee futbol takımının nasıl kurulduğunu anlatan bir reklam filmi çekti.