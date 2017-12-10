Deniz ve hava trafiğin lodos engeli

Dün başlayan şiddetli lodos Marmara Denizi'nde etkisini koruyor.





DENİZ ULAŞIMINDA SEFERLER İPTAL OLDU

Deniz ulaşımında seferler iptal oldu. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle Harem-Sirkeci arabalı vapur seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar iptal edildiğini açıkladı.

İDO’nun internet sitesinden yapılan açıklamada, "Harem-Sirkeci arabalı vapur seferlerimiz şiddetli lodos nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmiştir." denildi.

UÇAKLAR SALLANDI

Atatürk Havalimanı’na iniş yapan uçakların pilotlarıysa zor anlar yaşadı. Uçakların şiddetli rüzgar nedeniyle adeta beşik gibi sallandığı görüldü.





Birçok ilçede ağaçlar devrildi, çatılar uçtu.

