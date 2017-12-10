taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.921
USD
3,8380
EURO
4,5179
ALTIN
154,06
PETR
63,3100

Deniz ve hava trafiğin lodos engeli

İstanbul’da şiddetli lodos, deniz ve hava ulaşımını olumsuz etkiledi.

Ajanslar | 10.12.2017 - 11:09..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Dün başlayan şiddetli lodos Marmara Denizi'nde etkisini koruyor.

Deniz ve hava trafiğin lodos engeli


DENİZ ULAŞIMINDA SEFERLER İPTAL OLDU

Deniz ulaşımında seferler iptal oldu. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle Harem-Sirkeci arabalı vapur seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar iptal edildiğini açıkladı.

Deniz ve hava trafiğin lodos engeli

İDO’nun internet sitesinden yapılan açıklamada, "Harem-Sirkeci arabalı vapur seferlerimiz şiddetli lodos nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmiştir." denildi.

UÇAKLAR SALLANDI

Atatürk Havalimanı’na iniş yapan uçakların pilotlarıysa zor anlar yaşadı. Uçakların şiddetli rüzgar nedeniyle adeta beşik gibi sallandığı görüldü.

Deniz ve hava trafiğin lodos engeli

Birçok ilçede ağaçlar devrildi, çatılar uçtu.

İlginizi Çekebilir
Yüz yıldır bekledikleri mirasa kavuştular
Muğla'nın Bodrum ilçesindeki 41 bin metrekarelik taşınmazın sahibi olan Hacı Osman'ın 4. kuşak mirasçıları, yüz yıldır bekledikleri mirastan pay aldı.
E-5’te kaza: Araçtan fırlayan kişi öldü
Cevizlibağ Metrobüs Durağı yanında meydana gelen feci kazada araçta bulunan bir kişi araçtan fırlayarak hayatını kaybetti.
Silivri'de lodos
İstanbul'da gece saatlerinde başlayan şiddetli lodos, Silivri'de de etkili oldu.
Düzce'de otomobil dere yatağına devrildi: 3 yaralı
Düzce'de otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Galatasaray tribününde Beşiktaş forması tepkisi

Galatasaray tribününde Beşiktaş forması tepkisi

259
Kuzey Kore lideri Kim'den İsrail ve Trump'a ağır sözler

Kuzey Kore lideri Kim'den İsrail ve Trump'a ağır sözler

588
Malezya Savunma Bakanı: Ordumuz Kudüs için daima hazır

Malezya Savunma Bakanı: Ordumuz Kudüs için daima hazır

194
Netanyahu'dan Avrupa'ya: İki yüzlüsünüz

Netanyahu'dan Avrupa'ya: İki yüzlüsünüz

36
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan ve Kudüs açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan ve Kudüs açıklaması

39
Galatasaraylı futbolculardan Kudüs tepkisi

Galatasaraylı futbolculardan Kudüs tepkisi

37
İlber Ortaylı: Trump Kudüs'ün ne olduğunu bilmiyor

İlber Ortaylı: Trump Kudüs'ün ne olduğunu bilmiyor

11
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM