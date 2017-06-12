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Deniz yatağıyla açılan çift 5 saat sonra kurtarıldı

Bozcaada'da deniz yatağıyla denize açılan çift, beş saat sonra 2,5 mil açıkta bulundu.

12.06.2017 - 13:01
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deniz yatağı

Bozcaada’daki Ayazma Koyu’nda çadır kuran 25 yaşındaki V.Ş.’yle sevgilisi 22 yaşındaki E.Ç., dün gece saat 03.00 sıralarında deniz yatağıyla deniz açıldı.

Diğer iki arkadaşı çiftten haber alamayınca durumu saat 04.45’te jandarmaya bildirdi.

5 SAAT SONRA KURTARILDILAR

Bozcaada İlçe Jandarma Komutanlığı, ikiliyi aramaya çıktı. Sabah arama çalışmalarına katılan Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı TCSG-16 botu, V.Ş. ile E.Ç.’yi kıyıdan 2,5 mil açıkta beş saat sonra buldu.

NE OLDUĞUNU ANLAMADIK

İkili, deniz yatağıyla sürükleneceklerini hiç düşünmediklerini, bir süre sonra ne olduğunu anlamadıklarını, kıyıdan uzaklaştıklarını ve geri dönemediklerini kaydetti.

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